Gümüşhane'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı Gümüşhane'de AK Parti Kürtün İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta'ya bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Murat Y. (19), aralarında borç tartışması yaşandığı öğrenilen AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta'ya (26) ait iş yerine gitti.

Burada bir süre telefonuyla ilgilenen ve daha sonra tuvalete giden Murat Y., tuvaletten çıkar çıkmaz kasada oturan Abdussamet Usta'yı göğsünün alt kısmından bıçaklayarak kaçtı.

Yaşananlar kamerada

Saldırı anı ise ilçe başkanına ait iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdussamet Usta, buradan da Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırgan teslim oldu

Saldırıyı gerçekleştiren Kürtün Meslek Yüksekokulu öğrencisi Murat Y., bir süre sonra Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu.

Saldırgan, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Torul Adliyesi’ne sevk edilirken Abdussamet Usta'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Konunun takipçisi olacağız"

İlçe gençlik kolları başkanlarına yapılan saldırıyı kınadıklarını söyleyen AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, "Aldığımız bilgilere göre ilçe başkanımıza kendi iş yerinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Biz de AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanlığı olarak bu saldırıyı kınıyoruz. Hastanedeyiz şu anda ve konunun takipçisi olacağız. Daha önce aralarında ne yaşandığını bilmiyoruz fakat kamera görüntülerinde herhangi bir husumet veya tartışmanın olmadığı görülüyor. Tuvaletten çıktıktan sonra elinde bıçakla başkanımızın karaciğerinin olduğu bölgeye bıçağı sapladığını görüyoruz. Herhangi bir hayati tehlikesi yok, konunun takipçisi olacağız" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)