Gümüşhane'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil çocukları eziyordu

Gümüşhane merkez Cumhuriyet Caddesi'nde alkollü olduğu belirlenen B.K., otomobiliyle cadde üzerindeki bir perde mağazasına daldı.

Olay anında mağaza önünden geçen iki çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazanın ardından sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kaçış sırasında Gümüşhane Belediyesi önünde park halindeki iki resmi araca da çarparak hasar veren sürücü, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede Bağlarbaşı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazanın gerçekleştiği perde mağazasının sahibi Atilla Yavuz, olayın bir anda meydana geldiğini belirterek, "Sürücünün sarhoş olduğu çok belliydi. Mağazamda ciddi hasar var. Tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.