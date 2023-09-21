Gümüşhane'de baraja düşen kamyonetin şoförü ölü olarak bulundu Gümüşhane'de Gökçebel Barajı’na düşen kamyonetin sürücüsü 63 yaşındaki Nail Oruç’un cansız bedenine ulaşıldı.

DHA

Gümüşhane'den acı haber geldi..

Dün akşam saatlerinde Kürtün ilçesinin Sapmaz köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Nail Oruç’un direksiyon kontrolünü yitirdiği 28 TH 133 plakalı kamyonet, yaklaşık 30 metreden Gökçebel Baraj Gölü'ne düştü.

Sürücü Oruç, kamyonetle birlikte suda kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sualtı arama ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni bulundu

Yapılan çalışmalarla sabah saatlerinde Oruç'un cansız bedenine ulaşıldı. Oruç'un cenazesi, otopsi için Kürtün Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet vinçle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)