Gümüşhane'de diktiği ağaçları yangından korumak istedi! Yaşlı adam hayatını kaybetti Kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında ‘çocukluk hayalim’ dediği fidanlar yanmasın diye olay yerine giden 79 yaşındaki şahıs, alevlerin içerisinde kalarak öldü.

İHA

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde sabah saatlerinde Kayadibi köyü Bayraklıtepe bölgesinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Otların kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Alevleri gören köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Diktiği fidanları korurken

Öte yandan kısa sürede büyüyen yangının geçtiğimiz yıllarda "çocukluk hayalim" diyerek diktiği fidanlık alana doğru ilerlediğini gören Ömer Bulut (79) ise yangına müdahale etmek için bölgeye gitti.

Kendisini dumanlar içerisinde bulan Bulut, henüz belirlenemeyen bir sebeple yere yığıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemede yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Alevlerin içerisinde kalan yaşlı adamın yanmış cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)