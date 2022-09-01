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- Gümüşhane'de eve giren yarasaları itfaiye çıkardı
Gümüşhane'de eve giren yarasaları itfaiye çıkardı
Açık bırakılan camdan eve giren yarasalar ev sahibine korku yaşattı. Adrese gelen itfaiyenin çalışması sonucu yarasalar dışarı çıkarıldı.
- 01.09.2022 - 13:08
- Güncelleme : 01.09.2022 - 13:19
Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, camını açık bırakınca olanlar oldu.
Açık camın içerisinden giren yarasalar, vatandaşa korku dolu anlar yaşattı.
Kendi imkanları olumsuz sonuçlandı
Camı açık bırakılan odanın ışıklarını açtığında şok manzarayla karşılaşan ev sahibi, bir süre yarasaları çıkarmayı denedi.
İtfaiye ekipleri, yaraları çıkardı
Ev sahibi, yarasalar dışarı çıkmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Eve gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yaptıkları çalışma sonucunda yarasaları evden çıkarmayı başardı.