Petrol
93.23
-2.52%
Euro
18.2756
-0.12%
Dolar
18.2019
0.09%
Altın
995.29
-0.55%
Borsa
3179
0.00%
Bitcoin
366.898
-1.31%
BTXN Coin
4.17
-0.23%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Gümüşhane'de eve giren yarasaları itfaiye çıkardı

    Açık bırakılan camdan eve giren yarasalar ev sahibine korku yaşattı. Adrese gelen itfaiyenin çalışması sonucu yarasalar dışarı çıkarıldı.
    • 01.09.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gümüşhane'de eve giren yarasaları itfaiye çıkardı

    Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, camını açık bırakınca olanlar oldu.

    Açık camın içerisinden giren yarasalar, vatandaşa korku dolu anlar yaşattı.

    Kendi imkanları olumsuz sonuçlandı

    Camı açık bırakılan odanın ışıklarını açtığında şok manzarayla karşılaşan ev sahibi, bir süre yarasaları çıkarmayı denedi.

    İtfaiye ekipleri, yaraları çıkardı

    Ev sahibi, yarasalar dışarı çıkmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Eve gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yaptıkları çalışma sonucunda yarasaları evden çıkarmayı başardı.

    Gümüşhane de eve giren yarasaları itfaiye çıkardı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği karısını öldürdü
    3. Sayfa

    Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği karısını öldürdü

    İzmir'de uyuşturucu kullanan kişi, dini nikahlı eşini defalarca bıçakladı
    3. Sayfa

    İzmir'de uyuşturucu kullanan kişi, dini nikahlı eşini defalarca bıçakladı

    Görüş Bildir