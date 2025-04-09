Gümüşhane'de fırtına: Arı kovanları telef oldu

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı Gümüşhane’de etkili olan fırtına, kent merkezinde ve kırsalda ciddi zarara yol açtı. Yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar, yol kenarındaki koruma amaçlı yapıları yerinden söktü, kırsal alanlarda ise arı kovanlarını savurdu.

Merkeze bağlı Çamlıköy köyünde arıcılık yapan Necati Ergün, fırtınanın en çok etkilediği isimlerden biri oldu. Bahçesinde hem dolu hem de boş halde duran kovanlar, rüzgarın şiddetiyle metrelerce uzağa savrularak parçalandı. Ergün, fırtına sonrası ortaya çıkan manzarayı "Kovanlar havada uçuşuyordu" sözleriyle anlattı.

"KÖPEKLER HAVLAYINCA BİR ŞEYLERİN TERS GİTTİĞİNİ ANLADIM"

Olayın yaşandığı anları anlatan Ergün, şunları söyledi:

Saat 12.30 civarı rüzgarın etkisini artırmasıyla köpeklerin de sürekli havladığını fark ettim. Şüphelenip dışarı çıktım. Gördüğüm manzara tam bir felaketti. Hem arılı hem arısız kovanlar rüzgarın etkisiyle adeta gökyüzünde dans ediyordu. Rüzgar o kadar güçlüydü ki bazı kovanlar bulunduğu yerden onlarca metre uzağa savrulmuştu. Birçoğu tamamen kırılmış, kullanılamaz hale gelmişti.

Yeni aldığı boş kovanlarının da fırtınada parçalandığını söyleyen Ergün, “Yaklaşık 20 boş kovan tamamen yok oldu, elimde sadece birkaç sağlam arılı kovan kaldı. Ama onlar da zarar gördü, büyük ihtimalle çoğu kurtarılamayacak.” diye konuştu.

"BÖYLE BİR FIRTINA GÖRMEDİM"

Uzun yıllardır arıcılıkla uğraştığını söyleyen Ergün, bu denli şiddetli bir rüzgara nadiren tanık olduğunu vurguladı. "Doğanın ne zaman ne getireceği belli olmuyor. Emek veriyoruz ama böyle bir afette elimizden bir şey gelmiyor. Zararı telafi etmek kolay olmayacak." diyerek yaşadığı kaybın boyutuna dikkat çekti.