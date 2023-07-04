Gümüşhane'de görev yaptığı köyde önce elektrik akımına kapıldı sonra trafik kazası geçirdi Elektrik akımına kapılan köyün imamını hastaneye yetiştirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Akıma kapılan imam hayatını kaybetti.

İHA

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Balcılar Mahallesi Camiinde imam hatip olarak görev yapan 28 yaşındaki Tahsin Doğanay, köydeki bir inşaata yardım etmek istedi.

Bu sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı.

İmamı bir an önce ambulansa ulaştırmak için Fevzi ve Kenan Tuncer’le birlikte otomobiliyle yola çıkan Bekir Çubukçu, bir süre ilerledikten sonra aracının kontrolünü kaybetti.

Çubukçu hakimiyetindeki araç dereye yuvarlandı.

Elektrik akımı için gelip kazaya müdahale ettiler

Elektrik çarpması ihbarı alarak köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bu kez trafik kazasına müdahale ederken sürücü Bekir Çubukçu, Fevzi ve Kenan Tuncer ile imam hatip Tahsin Doğanay kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İmam hayatını kaybetti

Torul Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Doğanay ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

4 yıldır aynı yerde görev yapıyordu

Cenazesi Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırılan imam Tahsin Doğanay'ın, Trabzon’un Of ilçesinden olduğu, evli ve 4 yıldır köyde görev yaptığı öğrenildi.