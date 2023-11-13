Gümüşhane'de kazayla kendini vuran astsubay hastaneye kaldırıldı Gümüşhane'de bir astsubay, evinde temizlediği tabanca aniden ateş alınca başından yaralandı.

İHA

Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 7. katındaki evinde Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay G.Ö. (32), tabancasını temizlerken elindeki silahın kazayla ateş alması sonucu başından yaralandı.

Astsubayın çenesinden giren mermi kulak kısmından dışarı çıkarken talihsiz astsubay kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavisi sürüyor

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Ö.'nün tedavisi sürerken astsubayın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)