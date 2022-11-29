Gümüşhane'de kedilere büyü işkencesi

Gümüşhane’de büyü için kuyrukları ve ayakları kesildiği iddia edilen kediler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde son 1 aylık dönemde kuyrukları ve bacakları kesilmiş halde görülen kediler, vatandaşların ve çevre esnafın tepkisini çekti.

Özellikle esnafın sokak hayvanlarını beslediği ve ilgilendiği bölgede son dönemde ortaya çıkan görüntüler görenlerin içini acıtırken vatandaşlar, bu vahşetin insan eliyle yapıldığını iddia ediyor.

Cadde üzerinde hizmet veren veteriner kliniğinin yaralı hayvanlara pansuman yaparak yardım ettiği öğrenilirken, vatandaşlar sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

Son zamanlarda sayıları arttı

Mahallede bulunan kedi ve köpekleri beslediklerini söyleyen esnaf Murat Dabağ, “Mahalleli olarak genelde burada kedi köpek bakıyoruz, mamalarını ve sularını veriyoruz ama son zamanlarda bayağı bir ayağı kesik, kuyrukları kopartılmış kediler var. Bunun nedenini biz de merak ediyor ve öğrenmek istiyoruz. Bunu birisi yapıyor ama araştırıp bulunması gerekiyor.” dedi.

"Satanist grup var"

İHA'nın haberine göre; 8 tane kedinin kuyruğu ve ayağı kırık şekilde mahallede dolaştığını ifade eden Yunus Mustafa Demirhan, “Ortalama 1 aydan fazladır kuyruğu ve ayağı kesik kediler, çenesi kırılmış hayvanlar görüyoruz. Hayvanlara zulmedildiğini düşünüyoruz. Bazı arkadaşlarımız satanist bir grubun da olduğunu ve hayvanları kestiğini söylüyor. Ne olduğu belirsiz hayvanlara, ciddi anlamda sıkıntı çekiyorlar. Bunlar bizi ve küçük çocukları da üzüyor. Kesinlikle bunlar kesilmiştir büyük bir hayvan zulmü var burada. Bunu yapanların tespit edilmesi de gerekiyor. Ben bu şekilde 8 tane hayvan gördüm bu şekilde, çok üzücü bir durum.” dedi.

Öte yandan ayağı kırık vaziyette bölgeye bırakılan kedilerin, yetkililer tarafından bacağının kesilmek zorunda kaldığı ve bazı kedilerin bacağının bu nedenle olmadığı öğrenildi.



















