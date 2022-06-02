Gümüşhane’de köylülerin bulduğu kafatasının kime ait olduğu ortaya çıktı

Köy sakinleri tarafından bulunan kafatası, kemiklerin ve insan kıyafetlerinin, bölgede 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan kişiye ait olduğu tespit edildi.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş Köyü İmat Kıranı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 27 Mayıs Cuma günü ot toplayan vatandaşlar, insan kafatası ve kemikler buldu, durumu hemen Jandarma ekiplerine bildirdi.

Çalışmalar genişletilince bölgede insan kıyafetleri de ele geçirildi.

Olay yerinde bulunan kıyafet, kafatası ve kemiklerin ait olabileceğinden şüphelenilen 2 kişinin yakınlarına bilgi verildi.

Eşi kıyafetlerinden tanıdı

Onlardan biri 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan sara hastası Hasan Germiç, diğeri de 6 Haziran 2021 tarihinde kaybolan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral’di.

Cevahir Germiç, kıyafetlerin 2015 yılında kaybolan eşi Hasan Germiç’e ait olduğunu söyledi.

Kardeşi: Cinayete kurban gitti

Hasan Germiç’in kaybolduğu ilk andan itibaren bulunması için çaba sarf eden kardeşi Telat Germiç ise ağabeyinin cinayete kurban gittiği iddiasında bulundu.

Hasan Germiç’in şahit olmaması gereken bir duruma şahit olduğunu iddia eden Telat Germiç, ağabeyinin öldürülmüş olabileceğini savundu.

Kıyafetlerin bölgede 2015 yılında kaybolan Hasan Germiç’e ait olduğu tespit tutanağıyla kayıt altına alınırken, kesin sonuçlar yapılacak DNA testiyle ortaya çıkacak.

“Herkesin gidemeyeceği ücra bir noktada kafatasına rastlandı”

Bulunan kafatası ve kemiklerinin ağabeyine ait olduğuna inandığını söyleyen Telat Germiç, “7 senelik mücadeleye rağmen bulamadık. Aranması konusunda ben son derece müsterihim, çok iyi arandığı hususunda inancım tam. Yalnız bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyoruz bu konuda. Ormanlık arazide o bitkiyi toplamak için gittiklerinde ormanın çok derin noktalarında yani herkesin gidemeyeceği ücra bir noktada kafatasına rastladıklarının bilgisini aldık.

“Bazı testler gerekiyor”

Aradıkça, ormanlık araziyi kazdıkça delillere ulaşıldı. Bunun içerisinde kemik parçaları olsun, giydiği elbiseler olsun, ayakkabısı olsun birtakım şeyler bulundu. Biz daha önce kaybolduğu zaman giydiği elbiseleri biliyorduk, bulunanlar da bununla uyum içerisinde. Hanımı da bunu teşhis etti, eşimin giydiği çamaşırlarıdır diyerek tespit tutanağına da imza attı. Benim bunun ağabeyim olduğuna inancım tam. Lakin bunun için bazı testler gerekiyor. DNA örnekleri alınıp resmi yazı elimize geldiğinde daha farklı şeyler yapılacağına inanıyorum.” dedi.

“Oraya yürüyerek gittiğine inanmıyorum”

Ağabeyinin ölü bulunduğu bölgeye tek başına yürüyerek gittiğine inanmadığını dile getiren Germiç, şöyle devam etti:

“Ağabeyim belki kimsenin hoşlanmayacağı bir duruma şahit olmuş olabilir. Bunun yayılmasını istemeyen kişiler olabilir diye düşünüyorum. Bu olabilir fakat bundan daha yüksek ihtimal define ritüelinde onu kullanmış olabilirler. Bunu düşünen insan sayısı da çok fazla. Ben ağabeyimin oraya tek başına yürüyerek gittiğine kesinlikle inanmıyorum. Ben birilerinin bu işte bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Bir ceset bulunmuş şayet o ceset ağabeyime aitse, bu olay nasıl yaşandı? Aydınlatılmasını istiyorum.”