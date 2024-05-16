Gümüşhane'de tabela ölçüsü alan işçi çatıdan düştü

DHA
Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde reklam tabelası ölçüsü almak için bir oto servisinin çatısına çıkan Murat Kartal, bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu 10 metre yükseklikten düştü.
Hayati tehlikesi var
Beton zeminde başından yaralanıp, kanlar içinde kalan Kartal, ihbarla çağrılan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalede bulunulan Kartal, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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