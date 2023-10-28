AA & Ensonhaber
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi.
Çöken binanın beton parçaları, çevredeki binalardan birinin balkonuna birinin ise duvarlarına çarptı.
İki bina tedbiren boşaltıldı
Balkon ve duvarlar yıkılırken, iki bina hızla boşaltıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, durum itfaiye, sağlık ve belediye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış