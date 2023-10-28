Güngören'de 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı bina bir anda çöktü. Çökme sırasında yanındaki 2 bina hasar aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi.

Çöken binanın beton parçaları, çevredeki binalardan birinin balkonuna birinin ise duvarlarına çarptı.

İki bina tedbiren boşaltıldı

Balkon ve duvarlar yıkılırken, iki bina hızla boşaltıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, durum itfaiye, sağlık ve belediye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor