DHA

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde, çocukların oyun oynadığı boş arazide korkunç bir olay yaşandı. Saat 18.40 sıralarında saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasında hareketsiz halde duran bir bebek fark etti. Başta oyuncak sandıkları bebeğin gerçek olduğunu anlayınca büyük bir panikle mahalle sakinlerine haber verdiler. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

DÜŞÜK YAPAN KADIN VE BEBEĞİN BABASI GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, 6 aylık hamile bir kadının ilaç kullanarak düşük yaptığı ve bebeği boş araziye bıraktığı tespit edildi. Kimliği belirlenen kadın ile bebeğin babası olduğu düşünülen kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ÇOCUKLAR OYUNCAK SANDI"

Mahalle sakinlerinden Ali Kalkan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

Çocuklar saklambaç oynarken buraya geliyorlar. İçlerinden biri aşağı iniyor ve taşların arasında bir şey görüyor. İlk başta oyuncak bebek zannediyorlar ama gerçeği fark edince hemen çevredekilere haber veriyorlar. Dün akşam yaşanan bu olaydan sonra bugün bir kişi ambulansı aradı. Ardından polis ekipleri geldi ve burası kalabalığa büründü.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yaşanan trajedi mahallede derin üzüntü yarattı.