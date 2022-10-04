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    Güngören'de define avcıları arasındaki tarihi eser anlaşmazlığı karakolda bitti

    Kazdıkları bölgeden ele geçirdikleri Roma dönemine ait tarihi eserleri paylaşamayan iki arkadaştan biri, emniyete giderek şikayetçi oldu. Eserler hava boşluğunda bulunurken 3 kişi gözaltına alındı.
    • 04.10.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:17
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    Güngören'de define avcıları arasındaki tarihi eser anlaşmazlığı karakolda bitti

    Define avcılarının yeni adresi Muş...

    Bulanık ilçesinde kazı yapan Ebabil A. ve Yunus Ö. isimli iki arkadaş, burada Roma dönemine ait sikkeler, bilezikler ve heykeller buldu.

    Ardından tarihi eserleri alarak İstanbul'un Güngören ilçesine gelen iki arkadaş, burada ürünleri paylaşırken anlaşmazlık yaşadı.

    Havalandırma boşluğuna gizledi

    İstediklerini alamayan Ebabil A., tarihi eserlerin herhangi bir devlet kurumuna bildirmediğini söylediği arkadaşı Yunus Ö.’yü, polise ihbar etmekle tehdit etti.

    Bunun üzerine Yunus Ö., tarihi eserleri alarak arkadaşı Hakan D.’nin iş yerindeki havalandırma boşluğuna gizledi.

    Güngören de define avcıları arasındaki tarihi eser anlaşmazlığı karakolda bitti #1

    Polise şikayet etti

    Ardından harekete geçen define avcısı, polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

    İHA'nın aktarımına göre; şahsın yaşadıklarını anlatması üzerine ekipler, Yunus Ö.’nün iş yerine baskın düzenledi.

    Güngören de define avcıları arasındaki tarihi eser anlaşmazlığı karakolda bitti #2

    Tarihi eserler ele geçirildi

    Şahıs ekiplere, kazı yapmadıklarını, arkadaşının tarihi eserleri saklaması için kendisine verdiğini iddia etti. Öte yandan sikke, bilezik ve heykelleri arkadaşı Hakan D.’nin iş yerine sakladığını söyledi.

    Güngören polisi bu kez iddia edilen iş yerine gitti. Buradaki incelemelerde, havalandırma boşluğuna gizlenen tarihi eserler ele geçirildi.

    Haklarında adli işlem yapıldı

    Bulunan eserlere ekipler tarafından el konulurken Ebabil A., Yunus Ö. ve Hakan D. gözaltına alındı.

    Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheliye, “Kültür ve Tabiat Varlıları Kaçaklılık Kanunu (Tarihi Eser Kaçakçılığı)" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Güngören de define avcıları arasındaki tarihi eser anlaşmazlığı karakolda bitti #3

    Güngören de define avcıları arasındaki tarihi eser anlaşmazlığı karakolda bitti #4

    Güngören de define avcıları arasındaki tarihi eser anlaşmazlığı karakolda bitti #5

    Güngören de define avcıları arasındaki tarihi eser anlaşmazlığı karakolda bitti #6


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