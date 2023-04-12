Güngören'de dengesini kaybeden genç kız 3. kattan düştü Akşam saatlerinde balkona çıkan ve burada dengesini kaybeden 23 yaşındaki Aliye, toprak zemine düşerek facianın eşiğinden son anda kurtuldu.

DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

23 yaşındaki Aliye H., iftar sonrası balkona çıktı.

Burada bir süre duran genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3'üncü kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda kırıklar bulunuyor

İlk müdahalenin ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Aliye H.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Demirlere çarpmadan toprak zemine düştü"

Görgü tanığı Şinasi İlhanlı, şu ifadeleri kullandı:

Burada oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi. Birinin düştüğünü anladık. Arkadaşla birlikte oraya doğru gittik. Çimler vardı, yanında da demirler vardı. Allah'tan demirlere çarpmadan toprak zemine düştü. Ailesi geldi. Sonra ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. Ambulansa kaldırılırken baygındı.

Mahalle sakini Abdurrahim İlhanlı ise, "Yer ıslaktı. Tam demirlerin üzerine düşmedi. Toprak zeminin üzerine düştü." diye konuştu.