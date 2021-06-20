Yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, 4 katlı binada çatlaklar oluştu. Bir dairenin balkonu çöktü. Bina, zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı.

İstanbul'da 19 Haziran gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Düngören Sanayi Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binada çatlaklar oluştu.

Dairelerden birinin balkonunun çökmesi ile bina sakinleri kendilerini dışarı attı.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, vatandaşların evlerinden çıkmasını istedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bina etrafına ekipler tarafından şeritler çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Vatandaşların bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

“TOPLAMDA 16 DAİRE VAR”

Bina sakini Muammer Erdem, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var.”





“HERKES DIŞARIDAYDI”

Remzi Özer isimli bir vatandaş ise, “Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler." ifadelerini kullandı.

Güngören’de, deprem sonrası balkonu çöken bina boşaltıldı VİDEO

