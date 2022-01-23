Güngören'de kavga silahlı saldırıya dönüştü: 1 ölü

Bilinmeyen sebeple yaşanan kavgada kısa süre içerisinde silah çekildi. Olayda 1 kişi göğsünden yaralanarak can verirken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Güngören'deki Akıncılar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde bir grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

2 KİŞİ VURULDU

Kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında getirdiği silahla Mustafa Köksal'ı göğsünden, iş yerinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi de bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Güngören'de kavga silahlı saldırıya dönüştü ViDEO

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Mustafa Köksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken bacağından vurulan kişiyi ise hafif yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için ise polis ekipleri çalışma başlattı.













