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    Güngören'de, marketten çıkan kasiyere saldırı

    Madde bağımlısı olan bir kişi, kasiyer olan genç kıza önce sözlü saldırıda bulunurken, daha sonra takip ederek çalıştığı marketin camlarını taşladı.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 16:21
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    Güngören'de, marketten çıkan kasiyere saldırı

    İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Haznedar Mahallesi'nde, bir markette kasiyer olarak çalışan genç kız, evine gitmek üzere marketten çıktı.

    O sırada, madde bağımlığı olduğu belirtilen Cihan A. ise genç kızın yolunu kesti.

    TAŞLA MARKETE SALDIRDI

    Sözlü saldırı sonrası genç kız markete dönerken, eline taş alan saldırgan marketin camını kırdı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ise araya girerek saldırganı uzaklaştırdı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Güngören'de, marketten çıkan kasiyere saldırı ViDEO

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