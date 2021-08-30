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Güngören’de, parkta kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı

Güngören’de, parkta kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı

15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda, Mehmet Emin İpek isimli bir şahıs, 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına 7 kurşun isabet eden İpek, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.