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- Güngören’de, parkta kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı
Güngören’de, parkta kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı
15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda, Mehmet Emin İpek isimli bir şahıs, 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına 7 kurşun isabet eden İpek, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 30.08.2021 - 11:12
- Güncelleme : 30.08.2021 - 11:13
İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Haznedar Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda, 29 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, park içerisinde kovaladıkları Mehmet Emin İpek'e silahla ateş açtı.
Kurşun yağmuruna tutulan İpek’in ayağına 7 kurşun isabet etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İpek kanlar içinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İpek, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansa alınıp hastaneye kaldırılırken, polis park etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.