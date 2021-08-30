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    Güngören’de, parkta kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı

    15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda, Mehmet Emin İpek isimli bir şahıs, 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına 7 kurşun isabet eden İpek, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.08.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 11:13
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    Güngören’de, parkta kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı

    İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Haznedar Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda, 29 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, park içerisinde kovaladıkları Mehmet Emin İpek'e silahla ateş açtı.

    Kurşun yağmuruna tutulan İpek’in ayağına 7 kurşun isabet etti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İpek kanlar içinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Güngören’de, parkta kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İpek, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansa alınıp hastaneye kaldırılırken, polis park etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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    Güngören’de, parkta kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı #3

    Güngören’de, parkta kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı #4

    Güngören’de, parkta kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı #5

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