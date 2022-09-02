Güngören’de şiddet gördüğü sevgilisinden şikayetçi olmadı

17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşından şiddet gördü. Kafasına defalarca kez vurulan ve aracın kaputuna sıkıştırılan genç kız şikayetçi olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki R.K. adlı genç kız, bir süredir arkadaşlık ettiği B.E.D.'den ayrılmak istedi.

Bunun üzerine B.E.D., R.K.'nin Gençosman Mahallesi'ndeki evine geldi.

Bıçakla tehdit ederek, R.K.'yi dışarı çıkaran B.E.D., sokakta tartıştı.

Kafasında defalarca kez vurdu

Elinde bıçağı indirmediği dikkat çeken B.E.D., R.K.'yi bir aracın kaputuna sıkıştırdı.

Kafasına defalarca kez yumruk darbesi alan R.K., mahalle sakinlerinin müdahalesiyle B.E.D.'nin elinden alındı.

Şiddet anı kamerada

Şiddete tanık olanlar polise ihbarda bulundu.

B.E.D.'nin R.K.'yi darbettiği anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Şikayetçi olmadı

Polis ekipleri R.K. ile konuşarak, olayla ilgili bilgi almak istedi.

Ancak R.K., “B.E.D. benim erkek arkadaşım. Bana herhangi bir şiddet uygulamadı. Kendisinden şikayetçi değilim. Her zaman ki tartışmalarımız” diyerek, şikayetçi olmadığını belirtti.

DHA’nın haberine göre polis ekipleri, bu söylemlerin üzerine olay yerinden ayrıldı.

“Zaman zaman gelip kapıya dayanıyor”

R.K. ile aynı binada oturan Rustam Halmedov, “Daha önce de böyle olaylar çok oluyordu. Yaklaşık bir senedir periyodik olarak yaşanıyor. Bildiğim kadarıyla erkek arkadaşı zaman zaman gelip kapıya dayanıyor. Annem seslerine uyanmış. Kriz geçiriyormuş, apartmanın da camını kırmış sanıyorum. Yaşananlar nedeniyle çok rahatsızız.” dedi.