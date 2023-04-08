Güngören’de silahlı saldırıya uğrayan korsan taksici, hastane yolunda kaza yapıp öldü Korsan taksicilik yaptığı öğrenilen bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı silahlı saldırı sonrası araçla kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek isterken kaza yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan taksici hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İHA İstanbul’un Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde 6 Nisan günü gece saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişi ile konuşmak için bir araya gelen korsan taksici Temel Akbulut, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Akbulut, hafif ticari aracına binerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. Ancak yolda bilincini kaybeden Akbulut, park halindeki bir kamyonete çarptı. Hastanede hayatını kaybetti Kazayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akbulut, hayatını kaybetti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin M.E. Ç. olduğunu tespit etti. Katil zanlısı yakalandı Şüpheli, polis ekiplerince olayda kullandığı değerlendirilen 1 adet toplu tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, Akbulut ile aralarında geçmişe dayalı husumet olduğunu, bahse konu olayı bu sebepten kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ettiği öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.