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    Güngören'de sokak kedisi sahipli köpeğe saldırdı

    Sahibi tarafından caddede gezdirilen cins köpek, kedi saldırısına uğradı. Esnafın zor zaptettiği kedi, dükkan içine sokularak uzaklaştırıldı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 02.09.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 10:33
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    Güngören'de sokak kedisi sahipli köpeğe saldırdı

    Yeni anne olan kedi yoldan geçen köpeğe saldırdı.

    İstanbul'un Güngören ilçesinde esnaf tarafından sahiplenilen sokak kedisi, yeni doğum yaptı.

    Cins köpek geziye çıktı

    Çevredekiler tarafından bakımı yapılan ve ilgilenilen kedinin, yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadığı belirtildi.

    Karaca isimli kedinin yuva yaptığı bölgede, cins bir köpek sahibi tarafından geziye çıkarıldı.

    Güngören'de sokak kedisi sahipli köpeğe saldırdı ViDEO

    Güngören de sokak kedisi sahipli köpeğe saldırdı #1

    Köpeğe saldırdı

    Köpeğin kokusunu alan ve tehlike sezen Karaca, aniden köpeğe saldırmaya başladı.

    Kontrol edilmeye çalışılan kedi defalarca köpeği kovalayarak saldırmaya devam ederken, bir esnaf tarafından dükkan içine sokularak uzaklaştırıldı.

    Güngören de sokak kedisi sahipli köpeğe saldırdı #2

    "Biz de kediden korkmaya başladık"

    Karaca isimli kediye 3 yıldır baktıklarını söyleyen Esnaf Mehmet Doru, "Daha önce de yavruları vardı, böyle bir saldırı hiç olmadı. Çok şaşırdık bu duruma. Biz de kediden korkmaya başladık. Kaplan gibi kedimiz var. Bir kedinin böyle saldırdığını ilk defa gördüm" dedi.

    Güngören de sokak kedisi sahipli köpeğe saldırdı #3

    O anlar kamerada

    Öte yandan kedinin köpeğe saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA'nın aktarımına göre; görüntülerde, sahibinin tasmasıyla gezdirdiği köpeğe kedinin saldırdığı görülüyor. Kaçan köpeği kovalayan kediyi birkaç kişinin kontrol etmekte zorlandığı dikkat çekiyor.

    Güngören de sokak kedisi sahipli köpeğe saldırdı #4

    Güngören de sokak kedisi sahipli köpeğe saldırdı #5

    Güngören de sokak kedisi sahipli köpeğe saldırdı #6

    Güngören de sokak kedisi sahipli köpeğe saldırdı #7


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