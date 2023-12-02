Günlerce konuşuldu! Esenyurt tekel cinayetinde aile para karşılığında şikayeti geri çekti 5 ay önce Esenyurt’taki tekel bayiinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın ailesi, zanlıların ailesi tarafından teklif edilen 3 milyon TL, araba, ev ve kamyonet teklifini kabul etti.

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ensonhaber.com

Türkiye geçtiğimiz aylarda silahlı saldırı olayıyla çalkalandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayiinde yaşanan saldırı, infiale yol açtı.

2 gencin hayatını kaybettiği, 1 gencin de ağır yaralandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

3 milyon TL, ev, kamyonet, araba...

TV100'ün aktarımına göre; hayatını kaybeden gençlerden Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzan’ın ailelerine, şikayetlerini geri çekmeleri için para teklif edildi.

Bayındır’ın ailesi 3 milyon TL karşılığında teklifi kabul etti.

Ayrıca paranın yanı sıra aileye 2 ev, bir kamyonet ve bir araba da verildiği iddia edildi.

Ne olmuştu?

Daha önce husumetli olan ailelerin arasında barış sağlanmasının ardından alacak verecek krizi yaşandı.

Bunun üzerine 28 Temmuz'da tekel bayiine giderek 3 gence kurşun yağdıran 4 saldırganın o anları, sosyal medyada tepki çekmişti.

Kurşunların hedefi olan Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır yaşamını yitirirken Yusuf Erzen ise yaralandı.

Şüpheliler ilk olarak kayıplara karışırken olayın arka perdesi ise aydınlatıldı.

Tekel sahibinin büyük oğlunun, daha önce saldırganlardan birini bacağından vurduğu öğrenildi.

Daha sonra olayın unutulması için kan parası adı altında bir miktar para ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı.

Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı ve tekel sahibi borcunu ödemedi.

Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı.

Yürütülen soruşturmada şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer ile bu kişilerin kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen 5 kişi yakalandı.