Gurbetçi aile tatil dönüşü Edirne'de kaza yaptı: 3 yaralı Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin yaz tatilini geçirmek için geldiği Türkiye'den dönüş yolunda Edirne'de kaza yapması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Edirne'nin Havsa ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen otomobil, tatili sona eren ve İzmir'den Hollanda'ya gitmekte olan gurbetçi ailenin içinde olduğu Cihan Arçık idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilde bulunan 2 kişi ile diğer aracın şoförü yaralandı.

Gurbetçi ailenin bulunduğu otomobile çarpan araç savrularak yol kenarındaki direklere vurarak durabildi.

3 kişi yaralandı

Kazada can kaybı olmazken 2 gurbetçi ve diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Havsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.