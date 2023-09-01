Gurbetçi aile tatil dönüşü Edirne'de kaza yaptı: 3 yaralı

İHA
Edirne'nin Havsa ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen otomobil, tatili sona eren ve İzmir'den Hollanda'ya gitmekte olan gurbetçi ailenin içinde olduğu Cihan Arçık idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilde bulunan 2 kişi ile diğer aracın şoförü yaralandı.
Gurbetçi ailenin bulunduğu otomobile çarpan araç savrularak yol kenarındaki direklere vurarak durabildi.
3 kişi yaralandı
Kazada can kaybı olmazken 2 gurbetçi ve diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Havsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.