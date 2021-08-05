Gurbetçi itfaiyeci, Almanya’dan Antalya’ya gelerek gönüllü oldu

Manavgat’ta başlayan yangınları öğrenir öğrenmez çalışmalara katılmak için bölgeye gelen Doğan Atalay, söndürme çalışmalarında ekiplere gönüllü olarak yardım ediyor.

Almanya’nın Baden- Württemberg eyaletindeki Waldshut’ta yaşayan ve itfaiye eri olarak görev yapan Doğan Atalay (38), Antalya’nın Manavgat ilçesindeki çıkan yangınları haber alır almaz ülkeye döndü.

12 yaşında ‘çocuklar itfaiyesinde’ başlayıp 18 yaşından beri aktif çalışmaya geçen Atalay, gönüllü olarak bölgedeki söndürme çalışmalarına katıldı.

Sabahları kumanya hazırlayan Atalay, geceleri ise herkes gibi sahada canla başla çalışmalara katıldı.

“SABAHIN 4’ÜNDE GÖNÜLLÜ OLARAK GELDİM”

20 yıllık tecrübesi ile söndürme çalışmalarında ekiplere yardım etmesinin yanı sıra Katar’dan gelen ekiplere de tercümanlık yapan Atalay, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Manavgat yangınının 2'nci gününde bavulumu kapatıp sabahın 4'ünde gönüllü olarak geldim. Sıcak alandayız. Gündoğmuş'ta tahliye haberini bekliyoruz. Büyük bir ihtimal köyü boşaltacağız.





“SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

Tehlikeli bölgedeyiz ama Allah'ın izniyle yangını söndürmeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'nin itfaiye birimleri burada. Onlar da insan, 3 saatlik uykuyla duruyoruz. Bizim amacımız yardım etmek. Bazen sözün bittiği yerdeyiz.”

Doğan Atalay, en az 2 hafta kalarak çalışmalara devam edeceğini, gerekirse 1 aya kadar da kalabileceğini ifade etti.

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“İNSANLAR EVLERİNDEN ÇIKMAK İSTEMİYOR”

Yangın bölgesinde aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşuna gönüllü katıldığını belirten Atalay, “Sanki beni bekliyorlardı. Hiç yabancılık çekmedim. Amacımız aynı insanlara yardım etmek. Tahliye kararı alındığında zorluk çektiğimiz zamanlar oldu. İnsanlar evlerinden çıkmak istemiyor. Çevik kuvvet polis hepsi arkamızda yardımcı oluyorlar. İtfaiyeciler olarak biraz zorluk çekiyoruz. İnsanlar bize, 'Zaten hepsi yanacak, hayvanlarım var yanacaksa ben de yanayım.' diyor. Çok zor şeyler.” sözlerini kaydetti.

“MEMLEKETİM İÇİN BİR ŞEY YAPABİLİYORSAM NE MUTLU BANA”

Atalay sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

“Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah yardımcımız olsun. Hislerimden bahsetmeyeyim, çok duyguluyum. Cidden zor. Allah razı olsun, Türkiye'nin her yerinden itfaiyeciler geliyor, kolay değil. Gururluyum. Memleketim için bir şey yapabiliyorsam ne mutlu bana.”