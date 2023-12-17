Habur'daki tırda 202 kilo metamfetamin ele geçirildi Türkiye'nin sınırlarında, uyuşturucu başta olmak üzere, kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmediğini belirten Ticaret Bakanı Bolat, yayınladığı mesajında Habur Gümrük Kapısı'nda sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye'nin tüm sınırlarındaki gümrük kapılarında kaçak eşya ve uyuşturucu ticaretine izin verilmiyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kapısından giriş yapan bir tırda arama yapıldığını ifade etti.

Bakan Bolat, arama ve kontrollerde Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda 202 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

"Kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor"

Olayla ilgili soruşturmanın Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğüne dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmeyi yaptı:

Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere, kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)