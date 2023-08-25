Hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye giden yaşlı adam 2 aydır kayıp 30 Mayıs'ta başlayan hac döneminde kutsal toprakları ziyaret eden yaşlı adamdan haber alınamıyor. Büyük korku yaşayan aile, "Her an müjdeli bir haber bekliyoruz" diyerek umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

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İHA

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Hüsamettin Manya, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.

Burada ibadetini yerine getiren Manya, bir süre sonra kayıplara karıştı.

Aradan geçen 2 aya rağmen bulunamayan yaşlı adamın ailesi büyük bir tedirginlik yaşamaya başladı.

Korkulu aile, tüm aramaların da sonuçsuz kaldığını söyledi.

"Kaç aydır perişan olduk"

Amcasına baktığını dile getiren ve aylardır bulunması için çabaladığını söyleyen yeğeni Zeynep Barış, şu ifadeleri kullandı:

Bundan 2 ay önce amcam hac farizasını yerine getirmek için hacca gitti. Orada Arafat tepesinde kayboldu. Onu her yerde arıyorum çok üzülüyorum. Numarasını fotoğrafını hac bölgesindeki yetkililere çabuk bulunması için gönderdik. Bütün her yere fotoğrafını yaydık. Kaç aydır perişan olduk. Kim onu görürse Allah rızası için bizlere haber versin. Amcamın adı Hüsamettin Manya.

"En son Arafat bölgesinde görülmüş"

Mekke ve Medine’deki hapishane, hastanelerde aramadık yer bırakmadıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir olumlu netice alamadıklarını dile getiren Zeynep Barış, "Her an müjdeli bir haber bekliyoruz. En son Arafat bölgesinde görülmüş denildi. İlgili olanlardan şimdiden Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.