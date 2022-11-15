Taksim saldırısının planlayıcısı Ammar Jarkas yakalandı

İstiklal Caddesi saldırısında Kobani ile irtibatı sağlayıp planlayan teröristin Ammar Jarkas olduğu, Jarkas'ın Bulgaristan'a kaçamadan yakalandığı öğrenildi.

6 vatandaşımızın şehit olmasına, 81 kişinin yaralanmasına sebep olan kanlı Beyoğlu saldırısının bağlantıları çözülüyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmayı derinleştiren polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 50'ye yükseldi.

Yunanistan'a kaçıracakların izine ulaşıldı

Son olarak polis, saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a bomba yüklü çantayı veren B.'yi Edirne’ye götürenlerin izine ulaştı.

Polis, B. isimli şüpheliyi, Edirne’ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu, eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashır’ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğunu belirledi.

Bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Şüphelilerin sorguları sürüyor

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve B.’yi olay günü Beyoğlu’na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Albashır Beyoğlu’na gelince B.‘den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi’ne gitti.

B. isimli terörist ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albashır, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra B.’yi aradı. Ancak B., olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi.





Ammar Jarkas'la Edirne'ye kaçtı

Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler’deki adrese geri dönerken B. ise Ammar Jarkas’ın yardımıyla Edirne’ye kaçtı.

İstanbul'da gözaltına alındı

B.’yi gideceği yere bırakan Ammar Jarkas, İstanbul’a döndü. Jarkas, İstanbul’da gözaltına alındı.



