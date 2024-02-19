Hakkari'de 22 kiloluk kaçak külçe altın ele geçirildi Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada kaçak 22 kilo külçe altın ele geçirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Hakkari'de güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik faaliyetleri aralıksız devam ediyor.



Bu kapsamda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran'dan yasa dışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye’ye külçe altın girişi yapılacağı duyumu alındı.

24 ayarlık 22 kilo külçe altın ele geçirildi

Bu duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, hafif ticari kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 45 milyon TL olan 22 adet 24 ayar birer kilo olmak üzere 22 kilogram külçe altın ele geçirdi.

2 kişi gözaltında

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli işlemlere başlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)