Hakkari'de askeri araç Zap suyuna düştü

İHA
Hakkari Van karayoluna 30 kilometre mesafedeki Erziki köprüsünde meydana gelen olayda, Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan Kirpi adı veriler askeri zırhı araç yağış nedeniyle yolu kaygan olmasından dolayı Zap suyuna uçtu.
Köylülerin durumu fark etmesi üzerine hemen olay yerine hareket ettiler.
Askerler araçtan çıkarıldı
Orada bulunan jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla zırhlı araçta buluna askerler iş makinesinin kepçesiyle tek tek araçtan çıkartıldı.
Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Köylüler araçta 9 askerin bulunduğunu ve bazılarının hafif yaralandığını belirttiler.