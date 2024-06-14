Hakkari'de balkondan düşen 3 yaşındaki Elisa hayatını kaybetti
İHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran köyünde 3 yaşındaki Elisa Eslem Fırat, yaşadığı evin ikinci katındaki balkonundan düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Elisa Eslem Fırat, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)