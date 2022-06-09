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    Hakkari’de freni boşalan kamyon, uçuruma yuvarlandı

    Yol yapım inşaatında çalışan kamyon, freni boşalınca kontrolden çıktı. Sürücünün araçtan atlayarak hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, cep telefonu ile kaydedildi.
    • 09.06.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 10:00
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    Hakkari’de freni boşalan kamyon, uçuruma yuvarlandı

    Hakkari’nin Çukurca ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Üzümlü köyündeki Şeytepe mevkisinde yol yapım inşaatında çalışan kamyon, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıktı.

    Şoförün son anda kendini dışarıya attığı kamyon, 700 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    Hafif sıyrıklarla atlattı

    DHA’nın haberine göre taklalar atarak yuvarlanan kamyon, demir yığını haline dönüştü.

    Sürücü, kazadan hafif sıyrıklarla atlattı.

    Olay anı ise cep telefon kamerasına saniye saniye görüntülendi.

    Hakkari’de freni boşalan kamyon, uçuruma yuvarlandı VİDEO

    Hakkari’de freni boşalan kamyon, uçuruma yuvarlandı #1

    Hakkari’de freni boşalan kamyon, uçuruma yuvarlandı #2


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