Hakkari'de Haziran ayında 3 metre olan kar temizleniyor Yüksekova'da Haziran ayına rağmen İkiyaka Göllerbaşı Davulcu Askeri Üs Bölgesinin yolunde yer yer 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması yapılıyor.

İHA

Yurtta yaz aylarını etkisini göstermeye başladı.

Ülkenin birçok noktasında başlayan sıcak havalar bir diğer yandan da sağanak yağışların etkisi altında.

Birçok kentte hissedilen sağanak yağışlar sel felaketine sebep oluyor.

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doski mıntıkasında bulunan İkiyaka Göllerbaşı Davulcu Askeri Üs Bölgesinin yolu, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle kapanmıştı.

1 aydır açılmaya çalışılıyor

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Davulcu Askeri Üs Bölgesinin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yaklaşık bir aydır çalışmalarını sürdürüyor.

Kar 3 metreyi buluyor

Haziran ayına rağmen yapılan zorlu çalışma sonucu 8 kilometrelik yol, bir ay içinde yer yer 3 metreyi bulan kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yapılan çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür ettiler.