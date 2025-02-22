Hakkari'de içme suyu şebekesinin üzerine çığ düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve çevresinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

İlçeye 22 kilometre uzaklıktaki 100 haneli, 750 nüfuslu Karabey köyünün içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekenin bulunduğu bölgeye çığ düştü.

KÖYLÜLERDEN YARDIM ÇAĞRISI

Düşen çığ sonucu boruların zarar görmesi nedeniyle şebeke suyu çok az akmaya başladı.

Bölgede çığ tehlikesinin sürdüğünü, bu nedenle onarım yapamadıklarını belirten köylüler, yetkililerden yardım istedi.

"BİR AN ÖNCE ÇALIŞMA YAPILMALI"

Köye 3 kilometre uzaklıkta bulunan ana kaynağa gittiklerini belirten İlhan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgeye gidemiyorduk. Kar yağışının durmasından sonra bölgeye gittiğimizde kaynağın bulunduğu bölgeye çığ düştüğünü gördük.



İkinci çığ riski nedeniyle de çalışma yapmadan dönmek zorunda kaldık. Boruların tamamen donmaması için bir an önce çalışma yapılmalı. Yetkililerden yardım bekliyoruz.