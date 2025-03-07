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İHA

Bugün saat 16:30 civarında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir şahıs, çarşı merkezindeki bir binanın 5. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olayın bildirilmesiyle birlikte sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ, İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

Psikolojik problemleri olduğu belirtilen kişi, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök'ün çabaları ve uzun süren ikna konuşmaları sonucunda güvenli bir şekilde aşağıya indirildi.