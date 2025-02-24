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İHA

Hakkari’nin Geçitli köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Araban Mahallesi yolunu açmaya çalışan İl Özel İdaresi’ne ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Geçitli Köyü Şantiye Şefi Mehmet Kılıç, iş makinesiyle yolu açmaya çalışırken dağdan kopan çığ, makinenin üzerine düşerek büyük bir tehlike yarattı.

MAHSUR KALAN OPERATÖR KURTARILDI

Çığın etkisiyle aracın bir kısmı kar altında kalırken, Kılıç mahsur kaldı. Yardım çağrısı için telefonla şantiyedeki personele ulaşan Kılıç, kurtarılmayı beklemeye başladı. Olayın ihbarı üzerine hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, başka bir iş makinesiyle çığ enkazını temizleyip Kılıç’ı güvenli bir şekilde araçtan çıkardı.

Büyük bir tehlike atlatan Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayın ardından çığ enkazının kapladığı iş makinesi, köylüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Yetkililer, bölgede çığ tehlikesinin devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.