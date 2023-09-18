Hakkari'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 2 gözaltı Öğle saatlerinde bir araya gelen DBP ve HDP'li isimler, polis izni olmadan yürüyüş düzenlemek ve basın açıklaması yapmak istedi. Ekiplerin engeliyle karşılaşan kalabalık grup saldırıda bulununca basınçlı su ile müdahalede edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. DBP ve HDP Yüksekova ilçe yöneticileri ile yaklaşık 30 kişi, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonları protesto etmek istedi. Bu nedenle ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelindi. Polisten izin çıkmadı Yapılmak istenen izinsiz basın açıklaması ve yürüyüşe polis izin vermedi. Bunun üzerine grup, caddede oturma eylemi yapmak istedi. Ekiplere taş atıldı Polisin uyarılarına rağmen kalabalık dağılmayınca, basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak kalabalık dağıtıldı. Sokak aralarına dağılan bazı göstericiler, polis araçlarına taş attı. 2 gözaltı İlçe merkezinde kısa süreli hareketlilik yaşandı, 2 kişi gözaltına alındı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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