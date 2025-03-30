İHA
Hakkari'de yaşanan trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.
Yüksekova-Van kara yolu üzerinde seyreden sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 BLB 563 plakalı araç ile 42 FIZ 41 plakalı kamyonet, Yeniköprü tünelleri mevkiinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.
8 YARALI
Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle iki kamyonette de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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