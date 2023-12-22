Hakkari'de kaza yapan ambulansta 3 sağlık personeli yaralandı

İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Örnekköy yakınlarında Şemdinli'den aldıkları hastayı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne bıraktıktan sonra dönüş yolunda kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 sağlık personeli yaralandı
Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış