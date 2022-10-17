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    Hakkari'de kırmızıya bürünen ağaçlar görenleri büyülüyor

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbaharla beraber kırmızı rengine bürünen ağaçlar güzelliğiyle mest ediyor.
    • 17.10.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 17:06
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    Hakkari'de kırmızıya bürünen ağaçlar görenleri büyülüyor

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde sonbaharla kırmızı renge bürünen ağaçların ortaya çıkardığı renk cümbüşü görsel şölen sunuyor.

    Bir tarafı kırmızı bir tarafı ise yeşile bürünen ağaçların otlanan koyunlarla oluşturduğu güzellik kartpostallıkları andırıyor.

    "Ağaçların bu aylarda kırmızı rengine bürünmesiyle görenleri adeta mest ediyor"

    O anı ölümsüzleştirmek isteyenler, renk cümbüşüne dönen bölgeyi ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektiriyor.

    Köy Muhtarı Bedirhan Oğuz, her sene sonbahar mevsiminde köylerinin renk cümbüşüne dönüştüğünü belirterek, “Köyün ortasında bulunan ağaçların bu aylarda kırmızı rengine bürünmesiyle görenleri adeta mest ediyor. Şu an dışarıdan insanlar bu güzelliği yakında görmek için köyümüze geliyor. Şu an gelenler doyasıya fotoğraf çekiyor ve o anı ölümsüzleştiriyor. Şu an 4 mevsimin rengini bir arada yaşıyoruz” dedi.

    Hakkari'de kırmızıya bürünen ağaçlar görenleri büyülüyor VİDEO

    "Yüksekova’da yaz mevsimi kadar sonbahar da çok güzel"

    DHA'nın aktardığına göre ortaya çıkan güzelliği görmek için Yüksekova merkezden geldiğini belirten Mustafa Çalışkan da, “Yüksekova’da yaz mevsimi kadar sonbahar da çok güzel. Biz de bu ağaçların kırmızı rengini yakından görmek için Yüksekova’dan geldik. İnsanı mest edecek durumda” ifadelerini kullandı.

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