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Hakkari'de lavabo açıcı patladı, iki kardeş yandı

Hakkari'de lavabo açıcı patladı, iki kardeş yandı Tıkanan mutfak lavabosunu lavabo açıcı ile açmaya çalışan A.Ö. ve kardeşi H.Ü., kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelen patlamada yaralandı.