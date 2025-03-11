Hakkari'de lavabo açıcı patladı, iki kardeş yandı

İHA
Hakkari Gazi Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.
Evlerinin mutfak lavabosunun tıkalı olduğunu fark eden H.Ü., durumu ağabeyi A.Ö.'ye bildirdi.
Bunun üzerine A.Ö., bir marketten lavabo açıcı alarak lavaboyu açmaya çalıştı.
Ancak iki farklı kimyasal maddenin reaksiyona girmesiyle büyük bir patlama yaşandı.
VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞTU
Patlama nedeniyle A.Ö.'nün üzerindeki kıyafetler tamamen erirken, vücudunun birçok bölgesinde yanıklar oluştu.
Ağabeyine yardım etmek isteyen H.Ü.'nün ise eriyen kıyafetleri çıkarmaya çalışırken vücudunda yanıklar oluştu.
Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö. ve H.Ü., yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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