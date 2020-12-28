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    Hakkari'de minibüs ile tır çarpıştı

    Sis nedeniyle gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.12.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 09:49
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    Hakkari'de minibüs ile tır çarpıştı

    Hakkari-Yüksekova karayolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tır, yoğun sis nedeniyle çarpıştı.

    Kazanın ardından olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    4 ÖLÜ, 5 YARALI

    Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Hakkari de minibüs ile tır çarpıştı #1

    Hakkari de minibüs ile tır çarpıştı #2

    Hakkari de minibüs ile tır çarpıştı #3

    Hakkari de minibüs ile tır çarpıştı #4

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