Hakkari'de narkotik köpeği Pars, 62 kilo eroin buldu
Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 62 kilo eroin ele geçirildi.
- İHA
- 30.04.2020 - 22:03
Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine araç ile uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçildi.
Yüksekova ilçesi Efeler Uygulama Noktası'nda durdurulan araçta, narkotik köpeği Pars ile yapılan kontrollerde; 62 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İŞLEM BAŞLATILDI
Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Nakletmek' suçundan işlem başlatıldı.