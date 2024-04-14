Hakkari'de otomobil şarampole devrildi: 9 yaralı

İHA
Bayram tatilinin başından beri sürücülere yapılan uyarılara rağmen, çeşitli nednelerden örütü üzücü kazalar yaşanmaya devam ediyor.
Otomobil devrildi, 9 kişi yaralandı
Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Karasu mevkiinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, araçta bulunan 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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