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    Hakkari’de, PKK’nın cephaneliği ele geçirildi

    Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında yürütülen çalışmalarda, Çukurca’da PKK’ya ait olduğu belirlenen cephanelik ele geçirildi.
    • 15.09.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 10:53
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    Hakkari’de, PKK’nın cephaneliği ele geçirildi

    Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen çalışmalarla kararlılıkla devam ediyor…

    Yapılan çalışmalar ile teröristlerin inleri art arda yok ediliyor. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında süren çalışmalarda ise son olarak PKK’nın cephaneliği ele geçirildi.

    DHA’nın haberine göre; Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilenlerin fotoğrafını da paylaştı.

    “Kahraman jandarmamıza tebrikler”

    Bakan Soylu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    “Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi. 76 Kalaşnikof, 1 havan, 1 Doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 Biksi, Kalaşnikof, Doçka, uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler.”

    Hakkari’de, PKK’nın cephaneliği ele geçirildi #1

    Hakkari’de, PKK’nın cephaneliği ele geçirildi #2


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