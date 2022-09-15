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- Hakkari’de, PKK’nın cephaneliği ele geçirildi
Hakkari’de, PKK’nın cephaneliği ele geçirildi
- 15.09.2022 - 10:23
- Güncelleme : 15.09.2022 - 10:53
Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen çalışmalarla kararlılıkla devam ediyor…
Yapılan çalışmalar ile teröristlerin inleri art arda yok ediliyor. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında süren çalışmalarda ise son olarak PKK’nın cephaneliği ele geçirildi.
DHA’nın haberine göre; Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilenlerin fotoğrafını da paylaştı.
“Kahraman jandarmamıza tebrikler”
Bakan Soylu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
“Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi. 76 Kalaşnikof, 1 havan, 1 Doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 Biksi, Kalaşnikof, Doçka, uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler.”