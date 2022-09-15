Hakkari’de, PKK’nın cephaneliği ele geçirildi

Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında yürütülen çalışmalarda, Çukurca’da PKK’ya ait olduğu belirlenen cephanelik ele geçirildi.

Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen çalışmalarla kararlılıkla devam ediyor…

Yapılan çalışmalar ile teröristlerin inleri art arda yok ediliyor. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında süren çalışmalarda ise son olarak PKK’nın cephaneliği ele geçirildi.

DHA’nın haberine göre; Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilenlerin fotoğrafını da paylaştı.

“Kahraman jandarmamıza tebrikler”

Bakan Soylu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi. 76 Kalaşnikof, 1 havan, 1 Doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 Biksi, Kalaşnikof, Doçka, uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler.”