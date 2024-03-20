Hakkari'de seyir halindeki otomobilin üzerine kaya düştü

İHA
Kış şartlarının yoğun bir şekilde devam ettiği Hakkari'de facia ucuz atlatıldı.
Kopan kayalar, aracın üzerine düştü
Yüksekova'dan Van yönüne giden Recep Timur yönetimindeki 08 AAG 365 plakalı hafif ticari aracın üzerine, Yeni Köprü yakınlarında dağda kopan kayalar düştü.
Şans eseri kimse yaralanmadı
Havaların yağışlı olması nedeniyle yumuşayan zeminden kopan kaya parçalarının isabet ettiği aracın motor bölümü hasar görürken, sürücü ve yanındaki ise yara almadan kurtuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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