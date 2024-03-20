Hakkari'de seyir halindeki otomobilin üzerine kaya düştü Hakkari-Yüksekova kara yolunda hareket halindeki aracın üzerine kaya düştü. Olayda araç sürücü ve yanındaki yolcu yara almadan kurtuldu.

İHA

Kış şartlarının yoğun bir şekilde devam ettiği Hakkari'de facia ucuz atlatıldı.

Kopan kayalar, aracın üzerine düştü

Yüksekova'dan Van yönüne giden Recep Timur yönetimindeki 08 AAG 365 plakalı hafif ticari aracın üzerine, Yeni Köprü yakınlarında dağda kopan kayalar düştü.

Şans eseri kimse yaralanmadı

Havaların yağışlı olması nedeniyle yumuşayan zeminden kopan kaya parçalarının isabet ettiği aracın motor bölümü hasar görürken, sürücü ve yanındaki ise yara almadan kurtuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)