Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü hastane çevresinde polis ekiplerinin, yoğun güvenlik önlemi aldığı belirtildi.

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi’nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada 7 kişi yaralandı.

KURTARILAMADI

Hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan H.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

HASTANE ÇEVRESİNDE YOĞUN ÖNLEM

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın daha fazla büyümemesi için hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı belirtildi.