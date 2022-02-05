Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
558.870
6.39%
BTXN Coin
33.02
0.36%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

    İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü hastane çevresinde polis ekiplerinin, yoğun güvenlik önlemi aldığı belirtildi.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

    Hakkari’nin Bağlar Mahallesi’nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

    Kavgada 7 kişi yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan H.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    HASTANE ÇEVRESİNDE YOĞUN ÖNLEM

    Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın daha fazla büyümemesi için hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı belirtildi.

    Hakkari de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı #1


    Görüş Bildir