Hakkari'de terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

AA

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Eş zamanlı operasyonlarda 11 terör örgütü PKK/KCK ve 1 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinin yakalandığı aktarılan açıklamada, zanlıların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"1 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu"

Açıklamada, "Bilgilendirme, önleme ve ikna faaliyetleri kapsamında da 1 bölücü terör örgütü mensubunun ailesi ve kendisi ile yapılan görüşmeler neticesinde 14 Eylül'de Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmış, işlemlerin tamamlanmasının ardından 18 Eylül'de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" bilgisi de paylaşıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)