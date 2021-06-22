Hakkari’de tüfekle oynarken canından oldu

10 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı pompalı tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde annesi dışarıda ev işleriyle uğraşırken, 4 aylık kardeşine bakmak için odaya giren Ebrar Durna, buradaki pompalı tüfeği eline alıp incelemeye başladı.

Tüfeğin kazara ateş alması sonucu Ebrar, başından vuruldu.

KURTARILAMADI

Silah sesini duyarak odaya koşan anne, kızını kanlar içinde buldu. 5'inci sınıf öğrencisi Ebrar, sağlık görevlilerince ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Ebrar Durna, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

“MERMİ KAFA KISMINA DENK GELİYOR”

Ebrar Durna’nın amcası avukat Savaş Durna, Ebrar’ın 10 yaşında 5. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu olduğunu belirterek, “Cuma günü saat 14.30 sıralarında 4 aylık kardeşini temizlemek için odaya götürüyor. O sırada merakıyla odadaki silahı eline alarak oynamış. Oynarken de silah ateşleniyor. Mermi kafa kısmına denk geliyor. Olay sonucunda Ebrar’ı kaybettik.” dedi.