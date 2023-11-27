Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan iki araçta yapılan aramada 119 kilo 700 gram Afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İHA

Güvenlik güçleri, sınırlarda uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor.

Ekipler bu kez Hakkari'de operasyon düzenledi.

119 Afyon sakızı ele geçirildi

Esendere Gümrük Kapısı’nda görev yapan gümrük muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan iki araçta yaptıkları aramada, 119 kilo 700 gram Afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

"Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kara, hava ve deniz gümrük kapılarımızda aralıksız devam ediyor. Başarılı operasyon dolayısıyla, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)